Глобальный энергопереход XXI века и роль стран Центральной Азии

В эпоху, когда энергетические вызовы становятся фундаментальными для мировой экономики в контексте возрастающей потребности в использовании альтернативных источников энергии (зелёной энергии), проект Черноморского подводного электрического кабеля (Black Sea Submarine Cable Project) привлекает внимание экспертов, в частности вопрос о способности стран Центральной Азии в реализации данного масштабного проекта, передает Day.Az со ссылкой на Yeni Safak.

В эпоху, когда энергетические вызовы становятся фундаментальными для мировой экономики в контексте возрастающей потребности в использовании альтернативных источников энергии (зелёной энергии), проект Черноморского подводного электрического кабеля (Black Sea Submarine Cable Project) привлекает внимание экспертов, в частности вопрос о способности стран Центральной Азии в реализации данного масштабного проекта.

В новой международно-политической реальности идет поиск альтернативных моделей развития мировой экономики и путей преодоления кризисов. Доля ЕС в глобальной экономике продолжает постепенно падать. Наивно полагать, что это связано только с российско-украинским конфликтом.

В создавшихся условиях ЕС поставил цель конкурентоспособности в рамках энергоперехода на новый технологический уклад, обеспечение энергетической безопасности и развитие возобновляемых видов энергии. Кризис, в котором оказался ЕС в связи с неспособностью обеспечить внутренний рынок собственной электроэнергией заставил ее искать альтернативные энергетические регионы. Дефицит энергии подтолкнул ее к новой глобальной идеи развития.

В рамках инициативы Global Gateway (Глобальный портал) Европейской Комиссии (2021) осуществляется план ускорения темпов цифрового, энергетического и экономического преобразования стран. Цель-в период с 2021 по 2027 гг. мобилизовать до 300 млрд евро инвестиций для реализации проектов в области устойчивого развития. Одним из вопросов данной стратегии является энергетика, а именно возобновляемые источники энергии.

Одним из первых шагов в реализации этого глобального проекта стало подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" в декабре, 2022 г.(Бухарест).

Согласно указанному соглашению, кабель позволит обмениваться электроэнергией по дну Черного моря (длина 1,100 км.) в зависимости от спроса.

Проект Черноморского подводного электрического кабеля

У каждой страны-участницы проекта, подписавшей указанный документ, есть свои приоритеты. Например, потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. К тому же, есть ряд глобальных компаний, которые планируют инвестировать в производство зелёной энергии в Азербайджане. Это Маsdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия) и Fortescue Industry (Австралия). Согласно Global Solar Atlas, потенциал солнечной генерации в Азербайджане сравним с потенциалом на юге Италии, и почти в 1,5 раза превосходит потенциал Германии.

В мировой практике прокладка подводных электрических кабелей является не новым явлением. Подобное есть между Великобританией и Норвегией в Северном море, Швецией и Польшей в Балтийском море. В Черном море проект по прокладке электрокабеля будет реализован впервые.

Переход к экологически чистой энергии и обеспечению зеленого роста являются приоритетными вопросами в повестке многих стран. Несмотря на то, что в странах Центральной Азии основными источниками генерации электроэнергии являются ископаемые виды топлива (газ и нефть), доля возобновляемых источников энергии внушает оптимизм. Например, Казахстан становится точкой опоры в реализации стратегически важных проектов "green energy". Согласно статистике Международного агентства по возобновляемым источникам энергии 2022 года доля волновой энергетики Казахстана составляет 69% среди показателей ВИЭ.

В Туркменистане из возобновляемых источников основными являются биоэнергетика и ГЭС (доля последних незначительна); 97% возобновляемых источников используют для выработки электроэнергии биомассу.

Следует отметить, что территория и климатические условия Казахстана и Туркменистана пригодны для производства солнечной энергии. Участие этих стран в вышеупомянутом проекте даст им большие бенефициары. Переход к возобновляемым источникам энергии открывает множество ценных преимуществ. Инициаторы (инвесторы) и акторы этой идеи мирового масштаба будут только в выигрыше.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан создадут совместное предприятие по экспорту электроэнергии

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили возможности транзита электроэнергии из стран Центральной Азии, сообщило агентство Trend 14 ноября.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, стороны достигли соглашения по подготовке технико-экономического обоснования проекта и созданию совместного предприятия по экспорту электроэнергии.

С участием министров экономики и энергетики Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан состоялась трехсторонняя встреча по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что многовекторные отношения между странами развиваются на основе опирающихся на общие исторические ценности тесных дружеских взаимовыгодных связей. В этом контексте особую роль играют регулярные контакты глав государств Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии является значимым показателем братских отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Компании Казахстана и Узбекистана участвуют в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. В качестве подарка узбекского народа в городе Физули построена средняя школа имени Мирзы Улугбека. Там же Казахстаном реализуется проект строительства Детского творческого центра имени Курмангазы.

Наряду с экспортом нефти, нефтепродуктов и природного газа, Азербайджан является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки. Проекты в области "зеленой" энергетики способствуют росту производства электроэнергии и расширению экспортного потенциала, что открывает большие перспективы для ее транспортировки и транзита из Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Было подчеркнуто, что государственная политика трех стран в области развития и экспорта возобновляемой энергии позволяет Азербайджану сыграть роль связующего моста для поставок электроэнергии из Центральной Азии в Европу. Азербайджан совместно с Грузией, Румынией и Венгрией работает над созданием экспортного коридора Каспий-Черное море-Европа, в рамках которого планируется экспортировать 4 ГВт электроэнергии. Еще более 1 ГВт "зеленой" энергии будут поставляться по маршруту Нахчыван-Турция-Европа.

На встрече было подчеркнуто, что выход Казахстана и Узбекистана к этим коридорам будет способствовать дальнейшему развитию их рынков электроэнергии, укреплению сотрудничества в области производства и поставок "зеленого" водорода и аммиака, укреплению энергетической безопасности и развитию "зеленых" проектов в рамках Среднего коридора.

Стороны подчеркнули безальтернативность устойчивого развития, основанного на расширении генерации и внедрении широкого использования источников возобновляемой энергии, а также намерение сторон продолжать собственные и совместные усилия для дальнейшей декарбонизации. Был отмечен успешный опыт совместной деятельности и кооперации в различных сферах, включая энергетику. Стороны приветствовали инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем, а также усилий в соответствии с взаимными интересами сторон по поставкам и обмену чистой электроэнергией, в том числе на рынки третьих стран.

Министры отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта в Европу электроэнергии, полученной из альтернативных источников. В этом контексте проявлен интерес к исследованию возможностей прокладки высоковольтного кабеля по дну Черного моря после интеграции с энергетической системой Азербайджана. Министры подтвердили, что развитие проекта по передаче "зеленой" энергии будет способствовать дальнейшему укреплению связей между экономиками и энергетическими системами стран-участниц, а также придаст новый импульс национальной энергетической промышленности этих стран.

По итогам встречи подписано совместное коммюнике. Как ожидается, следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики будет проведена в городе Ташкент, Узбекистан.

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