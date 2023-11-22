Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение инвестиций

Азербайджан и Таджикистан обсудили продвижение торгово-экономических связей и инвестиций, расширение бизнес-диалога.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в среду Day.Az.

Было отмечено, что на встрече с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода в рамках Недели SPECA (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) в Баку состоялся обмен мнениями о перспективах партнерства двух стран, в том числе в рамках международных организаций.

Напомним, что Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии была создана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Целью программы является развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В 2023 году председательство в SPECA осуществляет Азербайджан.

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