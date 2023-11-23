Германия предлагает расширить Южный газовый коридор

Необходимо расширить Южный газовый коридор посредством нового трубопровода через Альпы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Берлине.

"Особенно важно расширить Южный газовый коридор. Посредством нового трубопровода через Альпы мы хотим повысить надежность энергоснабжения обеих наших стран", - добавил он.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

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