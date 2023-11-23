Замминистра Таджикистана отмечает потенциал сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта

Одной из перспективных областей сотрудничества является транзит через Таджикистан товаров из Азербайджана в Китай.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Солехзода Ашурбой Абдулвахид.

"Мы также видим потенциал для сотрудничества в транзите грузов из Таджикистана через Азербайджан в европейские страны. Таджикистан стремится стать транзитной страной. Таджикистан расположен на части Шёлкового пути и поддерживает инициативу Китая "Один пояс - один путь". Расположение Таджикистана благоприятно для транзита товаров в Китай, Афганистан, Пакистан, Индию и другие страны", - сказал замминистра.

Также он подчеркнул возможности роста Таджикистана в текстильной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности, горнодобывающей отрасли, изучении недр, отметив, что эти сферы могут быть особенно интересны инвесторам из Азербайджана.

Замминистра отметил важность привлечения инвестиций для расширения алюминиевой промышленности в Таджикистане, экспорта алюминия из Таджикистана в Азербайджан и экспорта глинозема из Азербайджана в Таджикистан.

По его словам, важным аспектом сотрудничества является поддержка льгот для транзита товаров, особенно алюминия и концентратов из Таджикистана через территорию Азербайджана.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе - сентябре 2023 года составил 4,534 миллиона долларов США, увеличившись на 15,01 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3,942 миллиона долларов).

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