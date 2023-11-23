Средний коридор сулит оживление экономических связей между странами СПЕКА и расширение торгового сотрудничества между ними.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

"Азербайджан является не только транзитной страной, но и катализатором, обеспечивающими жизнеспособность, эффективность и устойчивое развитие транспортных коридоров", - подчеркнул министр.



По его словам, для продолжения конкурентоспособности Среднего коридора, необходимо укреплять взаимодействие, повышать цифровизацию торговли и связанных с ней процедур, а также расширять сотрудничество в дальнейшем.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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