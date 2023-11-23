За последние 20 лет ВВП Азербайджана вырос в четыре раза, а доходы бюджета выросли более чем в 30 раз.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

По его словам, внешнеторговый оборот Азербайджана за этот срок вырос более чем в 10 раз.

"Нам удалось сократить наш прямой внешний долг, и сейчас он составляет около 10 процентов ВВП. Валютные резервы Азербайджана превышают наш прямой внешний долг в 10 раз. Мы создали очень позитивный инвестиционный климат не только для энергетики, но и для других секторов", - подчеркнул министр.

"Азербайджан вступил в новый этап стратегического развития на период 2020-2030 годов в постпандемический и постконфликтный периоды," - добавил Джаббаров.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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