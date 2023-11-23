Необходимо создать систему для грузоперевозок с использованием портов Каспийского моря

Необходимо создать современую, мультимодальную коммуникационную систему для налаживания грузоперевозок через Центральную Азию с использованием портов Каспийского моря.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бегмырат Аллакбаев на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

Он особо подчеркнул значимость сотрудничества стран СПЕКА с Европейской экономической комиссией ООН и Экономической и Социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, а также остальными международными и региональными транспортными организациями.

"Цифровизация торговых и транзитных процедур является неотъемлемой частью упрощения процесса контроля транспортных средств, складских и экспортно-импортных операций в целом", - подчеркнул Аллакбаев.

Он упомянул, что в этом контексте в Туркменистане принята и планомерно реализуется Концепция развития цифровой экономики на 2019-2025 годы.

"На сегодняшний день между странами СПЕКА, по большей части на двусторонней основе, действуют соглашения о взаимообмене данными по перевозимым товарам, что в свою очередь также упрощает таможенные процедуры", - сказал Аллакбаев.

Он также добавил, что в данном направлении налажено взаимодействие с азербайджанской и узбекской сторонами, имеется необходимая правовая основа с казахстанской и таджикской сторонами, а также ведутся соответствующие переговоры с кыргызской стороной по нормативной базе.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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