Что привело к переносу встречи ОПЕК+?

Перенос министерской встречи ОПЕК+ с 26 на 30 ноября связан с разногласиями относительно уровней добычи двух африканских стран-участниц ОПЕК - Нигерии и Анголы, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по словам одного из источников, наибольшие разногласия вызвала добыча Анголы.

На предыдущей встрече ОПЕК+ министры договорились о корректировке уровня добычи нефти с 1 января по 31 декабря 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

В то же время сообщалось, что к концу июня 2024 года все страны-участницы ОПЕК+ пройдут оценку трех независимых источников (IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy), для определения производственных мощностей стран, которые будут использоваться для базового уровня добычи на 2025 год. Секретариат ОПЕК будет координировать оценку, сохраняя при этом независимость трех указанных источников.

"Заявленный производственный план Анголы на 2024 год - 1,28 млн б/с - подлежит проверке тремя вышеупомянутыми источниками на следующей министерской встрече ОПЕК+, которая состоится к концу 2023 года, и если он будет подтвержден, то сохранится", - сообщал ОПЕК.

Также предполагалось, что к концу 2023 года требуемый уровень добычи для Конго и Нигерии может быть обновлен до среднего уровня добычи, который может быть достигнут в 2024 году, по оценке трех независимых источников. Отмечается, что заявленный план добычи Нигерии на 2024 год составляет 1,578 млн б/с и также требует подтверждения.

Согласно отчету ОПЕК, в октябре Ангола добывала 1,172 млн б/с, Нигерия - 1,416 млн б/с.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!