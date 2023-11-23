Турецкий центробанк усиливает борьбу с инфляцией

23 ноября состоялось очередное заседание комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространил Центральный банк Турции.

Согласно информации, на заседании учетная ставка была увеличена на 5 процентных пунктов (с 35 до 40 процентов).

Напомним, что на заседании ЦБ Турции 26 октября этого года учетная ставка была повышена с 30 до 35 процентов.

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