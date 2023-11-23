Страны G20 отмечают спад торговли

В III квартале 2023 года объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания вновь снизился, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Экспорт товаров из стран G20 в долларовом выражении в июле-сентябре уменьшился на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев и составил $4,487 трлн. Импорт сократился на 2,1% - до $4,548 трлн. Особенно заметный спад отмечается в странах Восточной Азии и Европе, говорится в сообщении.

По пересмотренным данным, во втором квартале экспорт упал на 3,1%, импорт - на 2,1%.

Сокращение в торговле товарами в Евросоюзе в июле-сентябре составило 1,5%, в том числе во Франции и Германии - более чем на 2%, что обусловлено снижением продаж производственного и транспортного оборудования.

Экспорт в Китае упал на 6,1%, в том числе из-за уменьшения поставок стальной продукции. В Южной Корее он вырос на 1,2% благодаря высоким продажам автомобилей.

Экспорт услуг государствами G20 в третьем квартале, согласно предварительным оценкам, повысился на 0,1%, импорт - на 0,2%, сообщается в отчете. Данные относительно торговли услугами пока доступны только для чуть более половины стран G20.

Во втором квартале экспорт услуг увеличился на 1,1%, импорт - на 1%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира и включает 38 государств. В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

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