Кыргызстан возлагает большие надежды на совместный с Азербайджаном фонд

Источник: Агентство международной информации Trend

Кыргызстан возлагает большие надежды на деятельность кыргызско-азербайджанского фонда.

Об этом сказал заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Канат Абдрахманов.

"В августе у Азербайджана и Кыргызстана состоялась очередная встреча в рамках межправительственной комиссии. В протокол этого заседания мы включили ключевые направления и договорились о создании механизма финансирования совместных проектов посредством учреждения кыргызско-азербайджанского фонда с уставным капиталом 25 миллионов долларов", - сказал Абдрахманов.

По его словам, штаб-квартира будет располагаться в Бишкеке, и ожидается, что в ближайшее время состоится очередная встреча членов совета фонда, на которой будут обсуждаться дальнейшее совместное финансирование проектов, соответствующих требованиям по экономической целесообразности, жизнеспособности, возвратности и срочности.

"Мы уже определили основные внутренние нормативные документы и определили, на каких сферах будут сделаны акценты кыргызско-азербайджанского фонда", - заключил он.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - сентябре 2023 года составил 35,329 миллиона долларов США, что в 5,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (6,063 миллиона долларов).

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