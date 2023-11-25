Третий квартал оказался неудачным для немецкой экономики

ВВП Германии в третьем квартале 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства страны.

Результат совпал с предварительно объявленной оценкой.

Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Для сравнения: в первом квартале текущего года объем экономики не изменился, во втором квартале - вырос на 0,1%.

Потребительские расходы в июле-сентябре сократились на 0,3% из-за сохранения высокой инфляции и повышения процентных ставок. Между тем капиталовложения бизнеса выросли на 0,6%, госрасходы - на 0,2%.

ВВП ФРГ в третьем квартале снизился на 0,4% в годовом выражении с поправкой на инфляцию и число рабочих дней. Согласно уточненным данным, в апреле-июне данный показатель увеличился на 0,1%.

В начале этой недели Бундесбанк заявил, что ВВП продолжит снижение в четвертом квартале, хотя в начале 2024 года можно ожидать восстановления. Если падение продлится два квартала подряд, это будет означать рецессию в экономике страны.

Предварительные данные о динамике ВВП Германии за четвертый квартал Destatis планирует опубликовать 30 января 2024 года.

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