https://news.day.az/economy/1616982.html Эмомали Рахмон заинтересован в присоединении Таджикистана к международным транспортным коридорам
Эмомали Рахмон заинтересован в присоединении Таджикистана к международным транспортным коридорам
Важным является присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.
"Развитие транспортной инфраструктуры в странах СПЕКА является своевременной мерой. В этом контексте считается важным присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам", - сказал он.
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