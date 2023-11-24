Эмомали Рахмон заинтересован в присоединении Таджикистана к международным транспортным коридорам

Важным является присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"Развитие транспортной инфраструктуры в странах СПЕКА является своевременной мерой. В этом контексте считается важным присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам", - сказал он.

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