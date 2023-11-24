https://news.day.az/economy/1616990.html Средний коридор становится мостом между Востоком и Западом - Ираклий Гарибашвили
Средний коридор становится мостом между Востоком и Западом - Ираклий Гарибашвили
Средний коридор становится мостом, связывающим страны Востока и Запада.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.
"Средний коридор позиционирует себя в качестве надежного канала поставок в регионе. Вместе с Азербайджаном и другими нашими коллегами мы работаем над устранением "узких" мест в коридоре", - сказал он.
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