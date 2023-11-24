В мире начали массово избавляться от долларов

Инвесторы в мире продают доллары самыми быстрыми темпами за год, ожидая снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Об этом пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, управляющие активами в ноябре намерены закрыть 1,6% своих открытых позиций в американской валюте, что является максимумом с ноября прошлого года. Такая распродажа долларовых активов входит в шестерку крупнейших на мировых финансовых рынках за последние 20 лет, уточнили в банке State Street.

Это знаменуют разрушение "необычайно большого избыточного веса доллара США", предположил глава макростратегии банка Майкл Меткалф. Он уточнил, что из-за распродажи ослабление американской валюты может получить дальнейшее развитие.

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