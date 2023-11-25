https://news.day.az/economy/1617143.html Цена биткоина обновила семимесячный максимум
Цена биткоина обновила семимесячный максимум
Стоимость биткоина поднялась до $38,220 тыс. впервые с мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные специализирующейся на цифровых валютах онлайн-площадки CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, криптовалюта обновила семимесячный максимум и продемонстрировала рост на 3,08% с 4 мая.
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