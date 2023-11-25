Петер Сийярто отмечает рекодный товарооборот с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Венгрия бьют рекорд в товарообороте в этом году.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"У нас очень хорошие новости. За первые восемь месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией приблизился к 100 миллионам долларов. За восемь месяцев объем торговли был больше, чем за любой другой год до этого в целом. Это значит, что в этом году мы бьём рекорд, и это здорово. Мы продолжаем над этим работать", - сказал министр.

Что касается корпоративных инвестиций венгерских компаний в Азербайджане, Сийярто отметил, что компания-производитель энергетических напитков Hell инвестировала в страну 211 миллионов долларов.

"Эта компания очень успешна на вашем рынке и хотела бы наладить здесь производство. Наша крупнейшая фармацевтическая компания Richter подписала производственное соглашение с одной из ваших фармацевтических компаний. Здесь также будут производить медицинскую и фармацевтическую продукцию. Итак, венгерские компании заинтересованы, они начали инвестировать, торговля бьет рекорды, плюс мы покупаем газ. Это совершенно новое измерение в наших отношениях", - заключил он.

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