Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
13 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
14 ноября
|
1,7
|
21 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
22 ноября
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0030 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0224 маната и составил 1,8565 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
13 ноября
|
1,8164
|
20 ноября
|
1,8568
|
14 ноября
|
1,8182
|
21 ноября
|
1,8636
|
15 ноября
|
1,8493
|
22 ноября
|
1,8552
|
16 ноября
|
1,8421
|
23 ноября
|
1,8533
|
17 ноября
|
1,8445
|
24 ноября
|
1,8538
|
Средний курс за неделю
|
1,8341
|
Средний курс за неделю
|
1,8565
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0192 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
13 ноября
|
0,0184
|
20 ноября
|
0,0189
|
14 ноября
|
0,0185
|
21 ноября
|
0,0193
|
15 ноября
|
0,0188
|
22 ноября
|
0,0193
|
16 ноября
|
0,0190
|
23 ноября
|
0,0193
|
17 ноября
|
0,0191
|
24 ноября
|
0,0192
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0192
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0590 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
13 ноября
|
0,0595
|
20 ноября
|
0,0592
|
14 ноября
|
0,0594
|
21 ноября
|
0,0591
|
15 ноября
|
0,0593
|
22 ноября
|
0,0590
|
16 ноября
|
0,0593
|
23 ноября
|
0,0589
|
17 ноября
|
0,0592
|
24 ноября
|
0,0589
|
Средний курс за неделю
|
0,0593
|
Средний курс за неделю
|
0,0590
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