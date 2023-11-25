Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

13 ноября

1,7

20 ноября

1,7

14 ноября

1,7

21 ноября

1,7

15 ноября

1,7

22 ноября

1,7

16 ноября

1,7

23 ноября

1,7

17 ноября

1,7

24 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0030 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0224 маната и составил 1,8565 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

13 ноября

1,8164

20 ноября

1,8568

14 ноября

1,8182

21 ноября

1,8636

15 ноября

1,8493

22 ноября

1,8552

16 ноября

1,8421

23 ноября

1,8533

17 ноября

1,8445

24 ноября

1,8538

Средний курс за неделю

1,8341

Средний курс за неделю

1,8565

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0192 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

13 ноября

0,0184

20 ноября

0,0189

14 ноября

0,0185

21 ноября

0,0193

15 ноября

0,0188

22 ноября

0,0193

16 ноября

0,0190

23 ноября

0,0193

17 ноября

0,0191

24 ноября

0,0192

Средний курс за неделю

0,0188

Средний курс за неделю

0,0192

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0003 маната и составил 0,0590 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

13 ноября

0,0595

20 ноября

0,0592

14 ноября

0,0594

21 ноября

0,0591

15 ноября

0,0593

22 ноября

0,0590

16 ноября

0,0593

23 ноября

0,0589

17 ноября

0,0592

24 ноября

0,0589

Средний курс за неделю

0,0593

Средний курс за неделю

0,0590