Власти Китая поменяли куратора валютной политики

Новым главой валютного регулятора стал Чжу Хэсинь. Он сменил Пан Гуншэна, в июле возглавившего ЦБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, перестановки происходят на фоне попыток Китая ускорить рост и стабилизировать валюту, чтобы остановить отток капитала.

Чжу Хэсинь более 20 лет проработал в банковском секторе. Он был вице-губернатором провинции Сычуань, а затем замглавы Народного банка Китая. В 2020 году Чжу занял пост председателя Citic Group Corp., подконтрольной Госсовету КНР.

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