Состоялось заседание турецко-российской межправкомиссии

В Анкаре состоялось 18-е заседание совместной турецко-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр торговли Турции Омер Болат, сообщает Day.Az.

Он отметил, что по итогам заседания был подписан протокол.

Со стороны России документ подписал заместитель премьер-министра Александр Новак.

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