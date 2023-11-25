https://news.day.az/economy/1617279.html Состоялось заседание турецко-российской межправкомиссии
Состоялось заседание турецко-российской межправкомиссии
В Анкаре состоялось 18-е заседание совместной турецко-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр торговли Турции Омер Болат, сообщает Day.Az.
Он отметил, что по итогам заседания был подписан протокол.
Со стороны России документ подписал заместитель премьер-министра Александр Новак.
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