Всемирный банк готов оказывать поддержку в развитии Среднего коридора

Всемирный банк готов оказывать поддержку в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор) в партнерстве с правительствами стран, находящихся вдоль маршрута, и другими многосторонними организациями.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани.

"Наши новые данные подтверждают, что Средний коридор не только жизнеспособен, но и может стать критически важным для экономики стран вдоль маршрута", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан, Грузия и Казахстан вместе с другими странами добились значительного прогресса в согласовании своего видения в продвижении данного коридора.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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