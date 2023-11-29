Аналитики прогнозируют год волатильности фондовых рынков США

2024 год и в особенности первая его половина будут очень волатильными для американского рынка акций, а фондовый индекс Standard & Poor's 500 завершит 2024 год на отметке 4625 пунктов, ожидает глава отдела стратегий на рынке акций Wells Fargo Крис Харви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, он сказал об этом CNBC.

Это всего на 75 пунктов выше уровня закрытия торгов 27 ноября.

"Может ли индекс подняться выше? Конечно, немного может. Но не очень сильно, - сказал Харви в интервью CNBC. - Кто-то говорит о 5000 пунктов, но я не понимаю, как мы можем добраться до этого уровня".

С начала года S&P 500 подскочил на 18,5%. По прогнозу Wells Fargo, индикатор завершит текущий год на отметке 4420 пунктов, что предусматривает снижение с уровня закрытия понедельника примерно на 3%.

По мнению Харви, инвесторы по-прежнему могут найти хорошие варианты для вложения средств на фондовом рынке, в особенности в перепроданных секторах. Так, аналитики банка повысили рекомендацию для коммунального сектора и сектора здравоохранения, поскольку "в этих сферах хорошее соотношение цены акций к прибыли компаний и приличные фундаментальные показатели".

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