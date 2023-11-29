Азербайджанская нефть прибавила в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 ноября повысилась на 1,7 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 85,77 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,7 доллара (до 84,21 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,53 доллара, составив 66,53 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 28 ноября повысилась на 1,85 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,99 доллара за баррель.

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