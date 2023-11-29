Азербайджан обладает значительным потенциалом для использования ВИЭ

Азербайджан обладает значительным потенциалом для использования своих богатых ресурсов возобновляемой энергии, в основном энергии солнца и ветра.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте на презентации отчета о климате и развитии (CCDR) по Азербайджану, опубликованном Группой Всемирного банка.

По ее словам, данный отчет оценивает текущую ситуацию в Азербайджане и то, что необходимо сделать для достижения целей по снижению выбросов парниковых газов в стране, в соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению.

"Участие частного сектора, а также использование частных знаний и навыков, будут ключевыми для Азербайджана в достижении этих целей. Мы видим большой потенциал использования частного капитала и знаний в сфере возобновляемой энергии, например, в электромобильности, климатически устойчивом сельском хозяйстве и, конечно же, в финансовом секторе. Это может быть реализовано как через прямые инвестиции, так и через государственно-частные партнерства", - отметила Дуарте.

По ее словам, IFC всегда поддерживала Азербайджан в его усилиях по развитию и диверсификации экономики и в настоящее время также помогает стране в переходе к низкоуглеродной экономике.

"Мы готовы продолжать поддерживать Азербайджан и помогать стране и ее частному сектору в достижении своих целей", - подчеркнула региональный менеджер IFC.

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