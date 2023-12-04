Стоимость европейских компаний резко выросла

Европейские компании начали резко расти в цене, показав наилучшую динамику с начала 2023 года. Такая ситуация связана с оптимизмом по поводу ускорившегося замедления инфляции в США и Евросоюзе, что может означать завершение политики повышения процентных ставок. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Капитализация европейских компаний, входящих в индекс Stoxx 600, за ноябрь выросла на 1,2 триллиона долларов. Декабрь участники индекса тоже начали с роста. За океаном наблюдается аналогичная тенденция - ноябрьский результат S&P 500 стал одним из самых сильных в этом месяце за последние сто лет.

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