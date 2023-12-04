Узбекистан и Австрия подготовили дорожную карту торгово-экономического сотрудничества

Представители властей и деловых кругов Узбекистана и Австрии сформировали дорожную карту торгово-экономического сотрудничества двух стран. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.

По ее данным, в Вене прошли восьмое заседание межправительственной комиссии и бизнес-форум, в которых приняли участие руководители профильных министерств и ведомств и более 100 представителей деловых кругов двух государств. "По итогам сформирована дорожная карта по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, включающая механизм системного мониторинга реализации поставленных задач", - говорится в сообщении.

На форуме были представлены совместные инвестиционные проекты, успешно реализованные в Узбекистане. Стороны договорились о совместном воплощении в жизнь новых проектов в химической и горнодобывающей промышленности, геологии, сельском хозяйстве и здравоохранении.

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