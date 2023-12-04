Транзит через Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении критически важных поставок для Франции из Центральной Азии

Первого и второго ноября президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении десятков представителей крупнейших французских компаний совершил официальные визиты в Казахстан и Узбекистан, в ходе которых были подписаны декларации о расширении сотрудничества и продолжении политического диалога (включая будущее повышение уровня отношений с Узбекистаном до "стратегического партнерства"), а также были достигнуты договоренности по таким вопросам, как продолжение сотрудничества в области добычи урана и французские инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Как говорится в статье во французской онлайн-газете La Gazette, также был заключен ряд предварительных торговых соглашений. Кроме того, Франция выразила желание углубить сотрудничество в области развития и образования; были сделаны заявления о продолжении усилий по открытию двух французских университетов, расширению студенческих обменов и популяризации французского языка.

Более глубокое взаимодействие в этом регионе имеет решающее значение как для Франции, так и для Европы в целом. Укрепление связей с Центральной Азией могло бы обеспечить энергетическую безопасность Европы, обеспечить поставки редкоземельных элементов и восстановить геополитический баланс в Центральноазиатском регионе.

Президент Макрон - первый французский лидер, посетивший Центральноазиатский регион с 1994 года. Однако за последние 30 лет сотрудничество в области сырья между Францией и странами региона (главным образом Казахстаном) интенсивно развивалось. Об этом свидетельствуют инвестиции TotalEnergies в нефтяные месторождения и тесное сотрудничество в области добычи урана: по данным на 2022 год, на Казахстан приходилось 29 процентов закупаемого Францией урана, а на Узбекистан - 17 процентов. Война в Украине стала причиной этого сближения, как показал, среди прочего, недавний визит президента Франции. В результате ЕС в целом и его государства-члены укрепили сотрудничество со странами Центральной Азии в области энергетики, транспорта и торговли. Регион также заинтересован в развитии сотрудничества, о чем свидетельствуют, например, визиты президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева в Париж в ноябре прошлого года и в Берлин в сентябре.

Одним из очевидных преимуществ укрепления альянса с Центральной Азией является потенциальное сотрудничество в энергетическом секторе. Примечательно, что Казахстан обладает значительными запасами урана, одним из основных мировых производителей которого он является. Учитывая, что около 70 процентов электроэнергии во Франции вырабатывается за счет атомной энергетики, более глубокое партнерство могло бы гарантировать постоянные поставки урана для французских реакторов.

Кроме того, это партнерство могло бы решить растущие энергетические проблемы Европы. Недавние сбои на мировых энергетических рынках в сочетании с политической напряженностью высветили необходимость диверсификации источников энергии в Европе. Центральная Азия с ее неиспользованными запасами углеводородов и потенциалом возобновляемых источников энергии представляет собой эффективное решение.

Главной целью визита Эммануэля Макрона в Центральную Азию, по-видимому, являлось развитие сотрудничества в области добычи и импорта урана во Францию. Риск сокращения импорта из Нигера (второго поставщика на французский рынок в 2022 году), который возрос после июльского военного переворота в этой стране, усилил важность Казахстана и Узбекистана. В этом контексте подписание меморандума о сотрудничестве в области импорта критически важного сырья с Казахстаном, а также одобрение президентом Узбекистана развития геологических и горнорудных работ по добыче урана представляют собой ощутимые результаты визита. Соглашения, заключенные в секторах возобновляемой энергетики (ветроэнергетический проект стоимостью 1,4 миллиарда долларов США на юге Казахстана, в котором примет участие TotalEnergies) и транспорта (проект по строительству завода электровозов Alstom), отвечают интересам французских компаний и конкретизируют приоритеты Европейского Союза с точки зрения сотрудничества с регионом.

Казахстан и другие государства Центральной Азии, хотя и остаются недостаточно изученными, также богаты редкоземельными металлами, важными для перехода к "зеленой" энергетике. Эти металлы играют жизненно важную роль в производстве широкого спектра технологий, от смартфонов до ветряных турбин и аккумуляторных батарей для электромобилей.

В настоящее время Европа сильно зависит от Китая в поставках этих важнейших полезных ископаемых. Такая зависимость от единой цепочки поставок является рискованной и ставит под угрозу ее технологический прогресс.

Активно углубляя связи со странами Центральной Азии, Франция и Европа могут диверсифицировать свои цепочки поставок редких металлов. Этот шаг уменьшит зависимость от Китая и будет способствовать большей экономической независимости и устойчивости к потенциальным сбоям в торговле.

Казахстан готовится организовать референдум по вопросу строительства атомной электростанции на своей территории. Учитывая глубокий опыт Франции в ядерном секторе, это представляет прекрасную возможность для сотрудничества.

Франция, где расположены некоторые из крупнейших в мире компаний в области атомной энергетики, обладает как опытом, так и технической хваткой, чтобы помочь Казахстану справиться с проблемами строительства и эксплуатации атомной электростанции. Потенциальное партнерство обещает больше, чем просто строительство; оно включает в себя обмен знаниями, внедрение мер безопасности и долгосрочные контракты на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Старый континент должен рассматривать соображения Казахстана в отношении ядерной энергетики как согласующиеся с его более широкими целями энергетической безопасности, смягчения последствий изменения климата и региональной стабильности. Поскольку ЕС рассматривает ядерную энергетику в качестве ключевого сектора для достижения углеродной нейтральности к 2050 году, инициативы Казахстана могут привлечь поддержку западных союзников.

Крупные державы, такие как Россия и Китай, активно стремятся к влиянию в Центральной Азии, регионе, исторически оказавшемся под прицелом так называемой "Большой игры". Россия, с ее историческими и экономическими связями, и Китай, с Шанхайской организацией сотрудничества и ее инициативой "Один пояс, один путь", пустили глубокие корни в Центральной Азии.

Усиленное участие Франции в Центральной Азии может послужить противовесом, гарантирующим, что ни одна держава не будет доминировать в регионе. Этот стратегический подход служит интересам как Европы, так и Центральной Азии.

Время пришло. В то время как Казахстан поддерживает тесные экономические и культурные связи с Россией, его лидеры отказались потворствовать вторжению России в Украину. Напротив, они призвали к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его страна будет придерживаться западных санкций.

Что касается конкретных инициатив, то продвижение новых торговых маршрутов между Европой и Азией, таких как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Срединный коридор, стало бы значительным шагом вперед для Европы. Этот торговый маршрут, который начинается из Турции, проходит через Южный Кавказ (Азербайджан и Грузию) и Центральную Азию и достигает Китая, потенциально диверсифицируя и ускоряя торговые маршруты.

Время транспортировки по этому маршруту сократилось с 38-53 дней в прошлом году всего до 19-23 дней. Цель состоит в дальнейшем сокращении этого времени до 14-18 дней. Расширение этого коридора могло бы послужить центром для укрепления торговли, культурного обмена и геополитического сотрудничества между Европой и Азией.

Растущее участие Франции в Центральной Азии, выходящее за рамки простого противовеса влиянию великих держав, могло бы активно способствовать развитию и повышению значимости Среднего коридора. Это предлагает Европе альтернативные торговые маршруты, которые могут сократить время транзита, но также подчеркивает стратегическую важность Центральной Азии как моста между Востоком и Западом.

Франция также может позиционировать страны Центральной Азии как активных участников глобальных связей и сотрудничества, а не как простых наблюдателей в более широком геополитическом ландшафте.

С точки зрения Казахстана и Узбекистана, последний визит главы французского государства расширил западное измерение внешнеполитических курсов этих стран, поскольку оно усилилось после начала войны в Украине. Астана и Ташкент рассматривают свое сотрудничество с Западом как возможность укрепить свои международные позиции - в том числе по отношению к Москве и Пекину - при одновременном привлечении инвестиций и модернизации (с точки зрения технологий и образования). Они также позиционируют себя как надежные и стратегические торговые партнеры ЕС и его государств в области сырья. Это было подтверждено, например, ролью Казахстана как одного из двух важнейших источников нефти для Франции в последние годы, а также динамичным развитием сотрудничества с Узбекистаном в области урана. Прекрасным примером является совместное предприятие, созданное в ноябре прошлого года при участии французской группы Orano, которое осуществило свою первую транспортировку урана накануне визита Эммануэля Макрона.

Таким образом, сложная геополитическая реальность обусловила необходимость перенаправить грузы, идущие с Востока на Запад, на другие маршруты. И роль Азербайджана в этом отношении только возросла. Сотрудничество между Азербайджаном и Центральной Азией в области логистики и транспорта стремительно развивается. На фоне растущей потребности стран ЕС в ресурсах региона роль Азербайджана в этих поставках становится одной из ключевых. Азербайджан уже является точкой транзита для нефти и урана из Казахстана, удобрений из Туркменистана и многих других товаров. Франции и другим европейским державам, помимо углубления сотрудничества с центральноазиатскими странами, стоит обратить пристальное внимание на возможности, которые предоставляет им Азербайджан.

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