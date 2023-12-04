https://news.day.az/economy/1619171.html Сербия готова принять азербайджанский газ
Сербия готова принять азербайджанский газ
Сербия завершила строительство интерконнектора с Болгарией, который позволит стране импортировать газ из Азербайджана, сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович Ханданович, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
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