Сербия готова принять азербайджанский газ

Сербия завершила строительство интерконнектора с Болгарией, который позволит стране импортировать газ из Азербайджана, сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Дедович Ханданович, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

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