Микаил Джаббаров назвал объем выданных льготных кредитов предпринимателям Нахчыванской АР

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана выдал предпринимателям Нахчыванской Автономной Республики в феврале-ноябре 2023 года кредиты на сумму 1,4 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В отчетный период 21 микропредприниматель получил льготные кредиты на общую сумму более 1,4 миллиона манатов. В частности, девять проектов в Нахчыванской Автономной Республике получили льготные кредиты в сельском хозяйстве, шесть - в производстве промышленных товаров (включая переработку сельхозпродукции), три - в общественном питании, два - в логистике и один - в туризме", - говорится в публикации.

Напомним, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Согласно информации фонда, из выданных кредитов 87,1 миллиона манатов приходятся на производство сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на туризм и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.

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