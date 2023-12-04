В Азербайджане ожидается рост ВВП и резкий спад инфляции

Международная корпорация банковских и финансовых услуг Нидерландов ING (Internationale Nederlanden Groep) ожидает значительного спада инфляции в Азербайджане, а также ускорение экономического роста в 2024 году.

Как сообщает в понедельние Day.Az, нидерландский финансовый гигант ING прогнозирует, что уровень инфляции до конца 2023 года составит 9,1 процент, а в 2024 году этот экономический индикатор сократится до 5 процентов. При этом, инфляция в последнем квартале 2024 года опустится до 2,6 процентов.

Отметим, что нидерландская корпорация ожидает, что процентные ставки в Азербайджане не будут подвержены изменениям в следующем году.

Также ING ожидает, что рост азербайджанской экономики в следующем году достигнет показателя 2,5 процентов. При этом, только за первый квартал 2024 года ожидается рост в 4 процента.

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