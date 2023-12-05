Оборонное ведомство Великобритании столкнулось с финансовыми проблемами

Национальное контрольно-ревизионное управление NAO (National Audit Office) обнаружило дыру в оборонном бюджете Великобритании в размере £16,9 млрд ($21,4 млрд), что связано прежде всего с удорожанием программ перевооружения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению аудиторов, "Минобороны признает, что его планы переоснащения на 2023-2033 годы являются непосильными, а прогнозируемые затраты превышают текущий бюджет на £16,9 млрд". По оценке NAO, оборонное ведомство сталкивается с самой большой нехваткой финансирования за более чем десятилетие, поскольку чрезмерно амбициозные расходы значительно превышают его ресурсы.

Основная доля дополнительных расходов связана с реализацией программ модернизации ВМС, средств доставки ядерного оружия, обновления ядерных боеголовок. Речь идет об обновлении "сил ядерного сдерживания" и замене подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов.

Запланированный бюджет МО составлял £288,6 (почти $366 млрд), однако теперь расходы в соответствии с прогнозом достигнут £305,5 млрд ($387,4 млрд).

Согласно обнародованному ранее докладу комитета по бюджетному контролю парламента Великобритании, вооруженные силы могут оказаться не в состоянии выполнять обязательства перед НАТО из-за нехватки техники, боеприпасов и личного состава.

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