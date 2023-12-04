ЗАО “Baku Steel Company” продолжает осуществлять свои экологические проекты

Защита окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются ключевыми направлениями корпоративной социальной ответственности ЗАО "Baku Steel Company" (BSC). Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, организовала семинар по осведомленности в области охраны окружающей среды для своих сотрудников.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики провели семинар в Конференц зале BSC. Внимание участников семинара привлекли такие вопросы, как охрана окружающей среды, растительности, воздуха, экологическая безопасность, а также эффективное использование природных ресурсов, которые стали предметом активного обсуждения.

Необходимо отметить, что BSC в этом году постоянно участвует в экологических проектах. Вчера, например, завершилась экологическая выставка, организованная в рамках проекта корпоративной социальной ответственности "Go Green" совместно с Издательским домом "Nargis" и открытая для посетителей в Морском порту с 13 октября. Выставка была посвящена охране окружающей среды и призвана донести до людей современные экологические проблемы с помощью произведений искусства.

Экспонаты выставки изготовлены из мусора, собранного в разных районах столицы в ходе уборки в течение текущего года. Компания BSC в этом году представила инсталляцию "Надежда на лучшее" ("Hope for the Best") (автор работы Теймур Гарибов). Компания и раньше участвовала в экологических выставках - таких, как "Planet Calling", "Reduce, Reuse, Recycle, Respect", "Make the Earth Smile", организованных при поддержке BSC, с аналогичными экспозициями, и в настоящее время они установлены перед административным зданием Компании. Композиция "Hope for the Best" также заняла достойное место среди других произведений.

Компания BSC также приняла участие в акциях посадки деревьев, организованных в 2023 году Исполнительными властями Наримановского и Бинагадинского районов, а также города Сумгаит.

