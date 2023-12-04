Главный покупатель российской нефти переключился на Венесуэлу

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали наращивать закупки нефти у Венесуэлы через несколько недель после того, как США ослабили санкции против южноамериканского государства. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В последний раз до этого Индия заключала контракты с венесуэльским государственным монополистом PDVSA в сентябре 2020 года. По данным Kpler, в ноябре текущего года отгрузки составили 20 тысяч тонн, а в декабре вырастут до 390 тысяч.

Аналитики S&P уверены, что для индийских НПЗ новое направление позволит увеличить доход, но для этого им придется выдержать конкуренцию с Китаем. Последний за годы американских санкций привык быть главным покупателем дешевой нефти в Венесуэле.

С момента начала боевых действий в Украине и введения санкций в отношении России со стороны западных стран Индия увеличивала закупки российской нефти и в 2023 году стала крупнейшим покупателем. Благодаря значительным скидкам, которые предоставляли поставщики, страна смогла не только получать дешевое сырье, но и резко увеличить доход от экспорта нефтепродуктов, в том числе в европейские страны.

Тем не менее сокращение дисконта сделало менее привлекательными контракты с российскими компаниями. Также страны не могут решить вопрос валюты оплаты. Расчеты в долларах стали опасны после того, как поставки начали проходить по цене выше потолка.

Использование юаней неприемлемо для индийских властей, поскольку те воспринимают Китай как геополитического противника в регионе и не намерены расширять географию использования его валюты, а получать платежи в рупиях не хочет уже Россия.

Дело в том, что индийское законодательство фактически запрещает вывод рупий из страны, так что деньги остаются на индийских счетах. Предложения инвестировать внутри страны не слишком привлекают российские компании, но Нью-Дели не намерено делать исключений.

Сотрудничество с Венесуэлой несет значительно меньше рисков, а кроме того, оплачивать грузы можно с помощью долларов и не искать обходных путей. Отдельным преимуществом остается возможность использовать более современный флот, так как поставки российской нефти зачастую проходят на старых судах, купленных в рамках создания "теневого флота".

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