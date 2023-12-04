В Баку пройдет международная конференция в сфере транспорта
6-7 декабря в Баку состоится международная конференция на тему "Транспортное планирование и моделирование транспортных потоков".
Как сообщает в понедельник Day.Az, в мероприятии, организованном Агентством наземного транспорта Азербайджана, Азербайджанским техническим университетом и консалтинговой компанией Узбекистана "Транспроект", примут участие также представители министерств транспорта, управлений городского транспорта, научных и научно-исследовательских организаций Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины, специалисты международных консультативных организаций, общественных и некоммерческих организаций в области транспорта, преподаватели и студенты высших учебных заведений
На конференции будут заслушаны доклады по ряду тем, таких как развитие общественного транспорта и транспортных моделей, планирование, управление транспортными системами в режиме реального времени, оптимизация регулирования дорожного движения.
Отметим, что подать заявку на участие в конференции и пройти регистрацию можно, пройдя по этой ссылке.
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