ОЭСР сотрудничает с Азербайджаном для расширения возможностей "зеленого" роста

Источник: Агентство международной информации Trend

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела обучение азербайджанских экспертов по программам "зеленых" государственных инвестиций, включая правовую базу, инструменты управления и методы отбора инвестиционных проектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ОЭСР.

Источник в ОЭСР заявил, что организация провела ряд различных региональных мероприятий по наращиванию потенциала и созданию сетей по обеспечению соблюдения экологических требований при активном участии Азербайджана.

"ОЭСР организовала тематический семинар по экологическим решениям после апрельской встречи, посвященной национальному плану развития в этой сфере. Встреча вызвала интерес участников из правительства и частного сектора к этой теме, и дальнейшая работа будет развернута для реализации амбициозных мероприятий страны в области окружающей среды и управления водными ресурсами. В будущем планируется оценить благоприятную среду для финансирования водного хозяйства в Азербайджане, и предоставить ключевые рекомендации", - отметил источник.

Как сообщили в ОЭСР, новый онлайн-инструмент самооценки для экологизации малых и средних предприятий (МСП) помог азербайджанским предприятиям оценить свои экологические показатели.

"Предстоящий в 2024 году выпуск электронной книги ОЭСР "Краткий обзор окружающей среды в странах Восточного партнерства" прольет свет на текущие процессы сбора данных, наличие и пробелы в экологических данных, а также будет способствовать использованию фактических данных для информирования разработчиков политики в этой сфере", - заявили в ОЭСР.

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