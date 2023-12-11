Цены на продукты в ЕС вновь поднимутся

С января приближающегося нового года продукты питания в многих странах Евросоюза подорожают. Это произойдет, несмотря на снижение НДС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в специальном бюллетене Еврокомиссии. Поставщики продуктов в ряде стран питания уже объявили торговцам о повышении цен на 5-10 процентов.

С нового года на продукты питания в большинстве стран ЕС будет распространяться новая единая ставка НДС в размере 12 процентов; сейчас действует первая пониженная ставка - 15 процентов.

Поставщики объясняют рост цен повышением стоимости энергии и транспортных расходов и увеличением затрат на рабочую силу в связи с изменениями формы трудового соглашения. К числу причин можно добавить повышение налогов на имущество и подоходного налога, что предполагает утвержденный пакет правительственных мер бюджетной экономии (так называемый "пакет консолидации").

"Если правительства решат, что хотят повысить затраты для компаний, вполне логично, что производители продуктов питания отразят более высокие затраты в ценах продукции", - пишет издание "Будапешт. Бизнес-Журнал".

Пищевая промышленность - очень энергоемкий бизнес. Любая экономия, которая может быть получена благодаря снижению НДС, будет сведена на нет правительствами стран ЕС с помощью повышения цен на энергию. Эта тема остается одной из центральных на страницах ведущих деловых СМИ государств Старого Света.

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