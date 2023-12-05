В Азербайджане утверждена льгота в связи с механизмом возврата части НДС (НДС cash-back).

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно предложенной поправке в Налоговый кодекс, доходы, полученные по механизму возврата НДС, не будут облагаться налогом.

В 2023-м и в предыдущие годы налог на эти доходы также не применялся, так как государство проводило политику стимулирования в этой сфере. Согласно предложенной поправке в Налоговый кодекс, формируется правовая база освобождения этих доходов от налога.

Отметим, что по механизму возврата части НДС, от суммы НДС, уплаченной в объектах торговли и общественного питания, в медицинских учреждениях, физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой, возвращается 17,5% в случае безналичных платежей, 5% при наличных платежах, при оплате в гостиницах (отелях) на освобожденных от оккупации территориях в случае безналичной оплаты возвращаются 30% от суммы НДС и 5% - при оплате наличными.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!