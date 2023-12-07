В США не ожидают скорого снижения процентных ставок

Федеральная резервная система (ФРС) США воздержится от снижения ключевой процентной ставки как минимум до июля 2024 года, полагают почти две трети участников опроса, проведенного Financial Times в начале декабря, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом три четверти респондентов уверены, что снижение ставки в следующем году составит 50 базисных пунктов или менее.

Такой прогноз резко расходится с ожиданиями рынка. По данным CME FedWatch Tool, трейдеры ожидают начала смягчения ДКП уже в марте 2024 года и прогнозируют, что за год ставка будет снижена на 1,25 процентного пункта, что соответствует пяти снижениям на стандартные для Федрезерва 25 б.п.

"Мне кажется, в экономике достаточно импульса к росту, и я не вижу необходимости в скором снижении ставок, и не думаю, что ФРС планирует это делать", - сказал профессор экономики в Калифорнийском университете в Сан-Диего Джеймс Хэмилтон.

Глава Центра финансовой экономики при Университете Джона Хопкинса Роберт Барбера отметил, что Федрезерв захочет увидеть более устойчивое замедление инфляции и охлаждение рынка труда прежде, чем рассматривать вопрос снижения ставки.

За последние пять месяцев прирост новых рабочих мест в Штатах составлял в среднем 190 тыс. в месяц - это примерно соответствует среднему значению с 2010 по 2020 год, указал ранее член руководства ФРС Кристофер Уоллер. При этом прирост такими темпами не позволяет говорить об охлаждении рынка труда.

Индекс потребительских расходов без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), ключевой индикатор инфляции для Федрезерва, в октябре вырос на 3,5%. Опрошенные FT аналитики полагают, что к концу 2024 года его рост замедлится до 2,7%.

Медианный прогноз для темпов роста реального ВВП США на 2024 год составляет 1,5%, и большинство участников опроса отметили, что вероятность рецессии в американской экономике невелика.

Ожидания респондентов относительно уровня безработицы на конец следующего года разделились примерно поровну: 54% ожидают, что показатель составит 5% или выше, остальные 46% прогнозируют, что безработица будет ниже 5%.

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