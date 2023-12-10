Сверхдоходы Норвегии от газа вызвали скандал в ЕС

Из-за взлета цен на газ Норвегия заработала в 2022 году рекордные $120 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает издание, из-за отказа ЕС от российского топлива Норвегия получила от продаж сверхприбыль в €31,3 млрд по сравнению с докризисным 2019 годом. Это 27% экспортной выручки.

Лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад считает, что Осло наживается на трагедии Украины: "Позорно, что Норвегия богатеет на чужом горе. Из-за правительства стыдно быть норвежцем", - сказал Хермстад.

Министр энергетики Терье Осланд парирует: якобы поставки сдержали рост цен в Европе. При этом ни о каком ценовом потолке для союзников речи не идет.

Гривач отмечает, что норвежский бизнес действует прагматично.

"Это не личное. Но учитывая версию Сеймура Херша о причастности Осло к взрывам "Северных потоков", доходы выглядят в ином свете", - сказал он.

По подсчетам эксперта, доход Норвегии от газа вырос с $30 млрд в 2018 году до рекорда в $120 млрд по итогам 2022-го.

"Это сверхприбыль даже по сравнению с прошлым годом. Речь о $65 млрд дополнительно, а с учетом докризисного 2019-го - до $100 млрд", - отмечает Гривач.

При этом в ЕС договориться о потолке цен не удается. Германия и ряд других стран выступают против вмешательства в рынок, пишет издание.

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