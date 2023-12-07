В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией

В Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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