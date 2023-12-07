Объем торговли Китая с ЕС сократился

Товарооборот Китая с Евросоюзом в январе - ноябре упал на 7,6% и составил $716,34 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из опубликованных данных следует, что за этот период КНР закупила у ЕС товары и услуги на $257,82 млрд (уменьшение на 1%), китайский экспорт составил около $458,52 млрд (снижение на 11%).

Только за ноябрь объем поставок из Китая составил $38,28 млрд, оставшись без изменения на октябрьском уровне. Импорт в КНР европейских товаров составил $23,21 млрд (повышение на 2,3%).

Евросоюз - один из ведущих внешнеторговых партнеров КНР. В 2022 году их товарооборот составил $847,32 млрд, увеличившись на 2,4%. Как прокомментировало ранее ГТУ, фактор сотрудничества Китая с ЕС "сильнее существующей между ними конкуренции".

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