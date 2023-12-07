В промышленном парке Пираллахы заложен фундамент завода по производству лекарственных средств

7 декабря в промышленном парке Пираллахы состоялась церемония закладки фундамента предприятия по производству лекарственных средств ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations".

Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, глава компании "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" Абидин Гюльмюш, а также официальные лица.

Было отмечено, что 31 июля 2023 года между между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. был подписан Договор о партнерстве и совместном участии в создании фармацевтического завода в промышленном парке Пираллахы.

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