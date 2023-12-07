Госминистр Великобритании отмечает важную роль Азербайджана в энергобезопасности Европы

Азербайджан играет важную роль в обеспечении Юго-Восточной Европы источниками энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Мне приятно слышать о позитивных шагах по укреплению доверия инвесторов в других направлениях после пятого заседания Комиссии в мае этого года. Межправительственные рабочие группы по таможенным и налоговым вопросам помогли сделать двустороннюю торговлю и инвестиции более плавными, быстрыми и прозрачными. Теперь настало время перевести наши торговые отношения на следующий уровень, убирая барьеры, которые тормозят наши экономики, не в последнюю очередь в области возобновляемой энергетики", - сказал он.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В 2023 году страна планирует экспортировать в Европу по этому маршруту 12 миллиардов кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, который предусматривает увеличение поставок газа по Южному газовому коридору с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

Сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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