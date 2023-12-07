Запасы нефти в США за неделю снизились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 4,6 млн баррелей. Информация указана в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики портала DailyFX ожидали снижения запасов лишь на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом до 29,6 миллиона баррелей с 27,7 миллиона.

Запасы бензина США при этом выросли на 5,4 млн баррелей (2,5%), до 223,6 млн баррелей. Аналитики ждали роста показателя только на 1 млн баррелей.

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