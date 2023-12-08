Промпроизводство Германии сократилось больше прогнозов
В октябре 2023 года объем промышленного производства в ФРГ сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны Destatis.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.
Показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.
По пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство уменьшилось на 1,3%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.
Выпуск средств производства в позапрошлом месяце уменьшился на 1%, промежуточных товаров - на 0,4%, в то время как потребительских товаров - вырос на 0,4%.
Объемы строительства упали на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии повысилась на 7,1%.
Объем промпроизводства в Германии в октябре был на 3,5% ниже, чем в том же месяце 2022 года.
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