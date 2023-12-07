https://news.day.az/economy/1620163.html Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
Как сообщает в четверг Day.Az, соглашение подписано между Азербайджанской группой компаний "Bridge" и британской компанией "Concrete Canvas Limited".
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