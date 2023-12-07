Азербайджан и Великобритания провели очень конструктивные дискуссии по энергетике

На шестом заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии состоялись очень конструктивные дискуссии по энергетике.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

"Азербайджан и Великобритания являются странами-производителями энергии и находятся на этапе перехода к чистым нулевым выбросам. Недавно прошла 28-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28), на которой мир подтвердил необходимость достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. И поэтому у нас есть активные проекты, реализуемые совместно двумя странами, как в Соединенном Королевстве, так и в Азербайджане, с целью успешного осуществления энергетического перехода", - отметил он.

Оффорд подчеркнул, что стороны обсудили общую ситуацию с изменением климата, а также важность образования и подготовки молодежи к усвоению навыков, необходимых для современной экономики.

Кроме того, по его словам, была затронута тема влияния цифровых технологий в Азербайджане и Великобритании на системы здравоохранения и образование.

"Это была очень продуктивная дискуссия. У нас есть ряд целей, которые необходимо достичь в течение следующих 12 месяцев", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Сопредседателями комиссии выступили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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