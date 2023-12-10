Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год

В кабинете министров Германии есть разногласия, из-за чего 2024 финансовый год для страны начнется без согласованного бюджета. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет немецкий журнал Spiegel, в чье распоряжение попала переписка чиновников.

"Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии", - приводит издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.

По информации Spiegel, тем самым кабмин не смог в положенные сроки согласовать бюджет на следующий год, в результате чего будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета. В этот период министерства могут тратить средства только по случаю крайней необходимости, им не разрешается выделять их на новые проекты.

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