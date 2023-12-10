Эксперты задумались об экономических рисках перед Рождеством

Доставка перед католическим Рождеством товаров по всему миру может быть нарушена из-за проблем с двумя основными судоходными каналами - Панамским и Суэцким.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Financial Times (FT).

В случае с первым роль играет засуха, падение уровня воды в канале привело к сокращению его пропускной способности. В случае со вторым угрозу представляют нападения йеменских хуситов на суда.

Газета со ссылкой на данные аналитической группы MDS Transmodal указывает, что в третьем квартале этого года более половины контейнерных перевозок (по объему) из Азии в Северную Америку или наоборот должны были пройти либо через Панамский, либо через Суэцкий каналы.

"Есть товары, которые просто не успеют прибыть к этому Рождеству", - предупредил генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе. Организация представляет интересы импортеров по всей Великобритании, отмечает FT.

По словам Форджионе, из-за проблем в Панамском канале могут произойти задержки с поставками бытовой электроники, в частности, техники Apple, также есть проблемы с закупками рождественских украшений. Усиление атак в Суэцком канале вкупе со сложностями в проходе через Панамский могут привести к катастрофическим последствиям, отметил собеседник FT. В том числе, считает он, если не обеспечить устойчивость цепочек поставок, то проблемы будут и в течение следующего года.

"Панамский канал фактически закрыт. Если бы то же самое случилось с Суэцким, как бы вы доставляли зерно [по всему миру]? Именно тогда тарифы на доставку начнут расти", - сказал газете неназванный европейский трейдер.

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