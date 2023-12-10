Румыния продвигает поставки азербайджанского газа на новые рынки ЕС

Румыния подтверждает свою неизменную поддержку разработке ресурсов в Каспийском регионе, являясь твердым сторонником прогресса и расширения Южного газового коридора в направлении новых рынков в ЕС.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend во вторник в министерстве энергетики Румынии.

Было отмечено, что в настоящее время Каспийский регион играет все более значимую роль в укреплении безопасности поставок газа в Европу.

"Этот статус предполагает позицию надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы, подтвержденную, в частности, усилиями, уже предпринятыми в отношении создания новой транспортной инфраструктуры для поставки газа на европейские рынки", - сказали в министерстве.

Было подчеркнуто, что касательно регионального измерения Румыния постоянно выступает за укрепление связей и сотрудничества между ЕС и странами Каспийского региона.

В то же время в министерстве добавили, что Румыния является активным сторонником проекта подводного кабеля, так называемого "Зеленого коридора", между региональными партнерами, такими как Азербайджан, Грузия и Венгрия, который позволит максимально использовать значительный потенциал возобновляемых источников энергии в Каспийском море.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" было основано 31 марта 2014 года министерством экономики Азербайджана (51 процент) совместно с SOCAR (49 процентов).

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В 2023 году страна планирует экспортировать в Европу по этому маршруту 12 миллиардов кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, который предусматривает увеличение поставок газа по Южному газовому коридору с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

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